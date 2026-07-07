В Кызыле МВД получило жалобы на незаконные действия волонтеров, ищущих пропавших девочек

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полиция проверяет жалобы на незаконное проникновение в дома со стороны волонтеров, которые участвуют в поисках двух пропавших 12-летних девочек, сообщило управление МВД по Туве.

"В МВД обратился пенсионер, проживающий в Кызыле. Он сообщил, что ночью неизвестные незаконно проникли в его жилище. По словам заявителя, они схватили его за руки и выволокли на улицу, произвели обыск в доме, перевернув все вещи, и вели себя агрессивно; у некоторых из них в руках находилась арматура, граждане высказывали в его адрес угрозы", - говорится в сообщении.

В полицию поступило несколько аналогичных обращений. По фактам началась проверка.

Две 12-летние девочки вышли из дома вечером 1 июля и не вернулись. Они могли находиться на берегу реки Енисей, в районе дамбы были обнаружены мобильные телефоны пропавших, а также обувь.

По факту исчезновения школьниц расследуется уголовное дело. Девочек ищут.

Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил министру по делам молодежи Буяну Куулару мобилизовать для поиска пропавших молодежные движения и по возможности привлечь ветеранов СВО.