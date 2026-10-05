Роспотребнадзор сообщил о спокойной обстановке в Иркутской области

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области спокойная; медицинское наблюдение в отношении 60% контактных лиц сотрудницы противочумного института завершено.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная. Завершается комплекс профилактических мероприятий и медицинское наблюдение за контактными лицами. По результатам лабораторных исследований выявлены 2 случая COVID-19 и 2 случая риновирусной инфекции, других возбудителей инфекционных болезней ни у кого из контактных не обнаружено", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора во вторник.

В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено, отметили в ведомстве.

Там добавили добавили, что в Иркутской области еженедельно регистрируется порядка 16 тыс. случаев ОРВИ, в последние две недели - без динамики к увеличению числа случаев. Уровень заболеваемости на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним данным. Отмечается циркуляция респираторных вирусов, характерных для данного периода года. В циркуляции преобладает риновирус. Регистрируются и первые случаи гриппа, преимущественно А(H1N1).

Как сообщили в Роспотребнадзоре 4 октября, организован и проведен специальный комплекс мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, диагноз "Пневмония неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

Также сообщалось, что по результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Выводы комиссии подтверждены экспертной комиссией, направленной в институт по поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой.