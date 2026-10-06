Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на юге Камчатки, пострадавших нет

Архивное фото Фото: АО "Камчатское авиационное предприятие"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, на борту которого находились три человека, во вторник совершил жесткую посадку на юге Камчатки в районе Жупанова, сообщили журналистам в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

"По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа, они не пострадали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вертолет принадлежит АО "Камчатское авиационное предприятие".