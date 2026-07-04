Российскими дронами уничтожены хранилище ГСМ в Харьковской области и склад БПЛА в Николаевской

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Удар с применением беспилотного летательного аппарата "Герань-4" нанесён по хранилищу горюче-смазочных материалов, используемых в интересах ВСУ, в районе населённого пункта Панютино Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.

Цель была уничтожена.

Кроме того, в районе населённого пункта Зеленый Яр Николаевской области был поражен ангар, в котором хранились беспилотные летательные аппараты украинской армии.

"По месту хранения беспилотников был нанесен удар с применением БПЛА "Герань-2". В результате удара склад БПЛА получил значительные повреждения, на нем возник объёмный пожар", - говорится в сообщении.