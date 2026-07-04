Один человек пострадал в результате пожара на складе в Ставрополе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пожар тушат на площади 1 тыс. кв. м на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе, сообщил глава города Иван Ульянченко.

"В северо-западном районе Ставрополя произошло возгорание склада лакокрасочных материалов на площади порядка 1 тыс. кв. метров. (...) Предположительно, пострадал один человек", - написал он в своем канале в Max в субботу.

В противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставрополья сообщили, что возгорание произошло на территории индустриального парка "СКИП Мастер".

"По оперативной информации, причиной (пожара - ИФ) стала разгерметизация газового баллона. Для устранения возгорания направлены экстренные службы города", - говорится в сообщении.