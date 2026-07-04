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Площадь возгорания на складе в Ставрополе выросла до 3,5 тыс. кв. м

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в субботу.

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания", - говорится в сообщении ведомства.

До прибытия пожарных здание покинули 150 человек. На месте работают более 50 специалистов, привлекли 18 единиц техники.

Как сообщалось, днем в субботу произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. метров на складе лакокрасочных материалов на территории индустриального парка "СКИП Мастер". Пострадал один человек, он доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

Сообщалось, что причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона.

СКИП "Мастер" создан в 2015 году по соглашению "КАМАЗа" с правительством Ставрополья, его первая очередь открылась в апреле 2016 года. По данным сайта парка, он имеет более 200 тыс. кв. метров производственных, складских, офисных помещений и открытых площадок.

Ставрополь СКИП Мастер
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