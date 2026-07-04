Площадь возгорания на складе в Ставрополе выросла до 3,5 тыс. кв. м

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в субботу.

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания", - говорится в сообщении ведомства.

До прибытия пожарных здание покинули 150 человек. На месте работают более 50 специалистов, привлекли 18 единиц техники.

Как сообщалось, днем в субботу произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. метров на складе лакокрасочных материалов на территории индустриального парка "СКИП Мастер". Пострадал один человек, он доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

Сообщалось, что причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона.