Одиннадцать человек получили ранения в результате ударов ВСУ в Херсонской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Удары ВСУ привели к ранению 11 жителей Херсонской области за минувшие сутки, сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо.

Как он написал в своем канале в Max, среди пострадавших двое детей.

По его словам, удары дронов по машинам на дороге Павловка - Строгановка привели к ранению мужчины, рядом с Григорьевкой - еще одного мужчины. В Великой Лепетихе в результате обстрела ранен мужчина, в Малых Копанях - мужчина, девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения. В Костогрозыво вследствие украинских ударов ранен мужчина.

Обстоятельства ранения еще четырех человек губернатор не привел.