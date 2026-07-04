Вертолет привлекли для тушения пожара на складе в Ставрополе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Группировку сил и средств увеличивают для тушения пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе на площади 3,5 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в субботу.

"К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники", - отметили в ведомстве.

Для мониторинга ситуации применяют беспилотную авиационную систему МЧС.

В пресс-службе ставропольского ГУ МЧС добавили, что существует угроза распространения огня.

Как сообщалось, днем в субботу произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. метров на складе лакокрасочных материалов на территории индустриального парка "СКИП Мастер". Пострадал один человек, он доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

Позже в МЧС РФ сообщили, что площадь пожара выросла до 3,5 тыс. кв. метров. До прибытия пожарных здание покинули 150 человек.

Сообщалось, что причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона.