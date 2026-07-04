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Пассажиров вернувшегося в Стамбул рейса "Азимута" доставят в Минводы резервным бортом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" вывезет пассажиров рейса "Стамбул - Минводы" резервным бортом после экстренной посадки, сообщает авиакомпания в субботу.

В РоссииSuperjet рейса Стамбул-Минводы вернулся в аэропорт вылета из-за неисправностиЧитать подробнее

"Посадка выполнена в штатном режиме в 15:44 мск. Опасности для пассажиров не было. В Минеральные Воды пассажиров доставит резервный самолет авиакомпании "Азимут", вылет запланирован на 19:30 мск. В настоящее время пассажирам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", - сообщает "Азимут" в мессенджере Мах.

Отмечается, что экипаж действовал штатно, выработка топлива не потребовалась.

В субботу Росавиация сообщила, что экипаж Superjet 100 рейса "Стамбул - Минеральные Воды" решил вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Как сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах, российский лайнер приземлился в Новом аэропорту Стамбула.

"Азимут" базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 19 самолетов Superjet 100.

ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" (Ставропольский край, входит в холдинг "Новапорт") является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.

Superjet Азимут Минеральные Воды Стамбул
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