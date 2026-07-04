Пассажиров вернувшегося в Стамбул рейса "Азимута" доставят в Минводы резервным бортом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" вывезет пассажиров рейса "Стамбул - Минводы" резервным бортом после экстренной посадки, сообщает авиакомпания в субботу.

"Посадка выполнена в штатном режиме в 15:44 мск. Опасности для пассажиров не было. В Минеральные Воды пассажиров доставит резервный самолет авиакомпании "Азимут", вылет запланирован на 19:30 мск. В настоящее время пассажирам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", - сообщает "Азимут" в мессенджере Мах.

Отмечается, что экипаж действовал штатно, выработка топлива не потребовалась.

В субботу Росавиация сообщила, что экипаж Superjet 100 рейса "Стамбул - Минеральные Воды" решил вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Как сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах, российский лайнер приземлился в Новом аэропорту Стамбула.