Superjet рейса Стамбул-Минводы вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российский лайнер Стамбул-Минводы в субботу экстренно вернулся в аэропорт вылета, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Позднее Росавиация уточнила, что экипаж рейса А46074 авиакомпании "Азимут" решил вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

"Азимут" базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 19 самолетов Superjet 100.

ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" (Ставропольский край, входит в холдинг "Новапорт") является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.