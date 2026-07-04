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Минобороны РФ заявило об отражении комбинированного удара ВСУ минувшей ночью

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что Украина в ночь на субботу предприняла попытку комбинированного удара по объектам на территории РФ с применением крылатых ракет, реактивных систем залпового огня и дронов.

В Минобороны РФ заявили, что атака отражена российскими средствами ПВО. "Попытка В. Зеленского нанести ущерб гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в заявлении.

По информации ведомства, в ночь на 4 июля Украина применила крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивные системы залпового огня HIMARS производства США, а также беспилотники большой дальности.

"Попытка В. Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана", - заявило российское Минобороны.

По его данным, ночью и утром 4 июля российскими средствами ПВО сбиты более 500 воздушных целей, в их числе 10 крылатых ракет "Фламинго", 9 реактивных снарядов HIMARS в Белгородской области, а также 494 беспилотника.

"Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением главного командования ВКС России на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны профессиональными и мужественными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации", - сказано в заявлении.

"Только за прошедший июнь над российскими регионами Вооруженными силами РФ уничтожено около 13 тысяч воздушных целей, производством и обеспечением запуска которых занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, а также других спонсоров киевского режима", - резюмировали в министерстве.

Минобороны РФ ВСУ атака
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