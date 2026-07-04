Минобороны РФ сообщило, что идет разминирование и зачистка Красного Лимана

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российская армия проводит зачистку и разминирование Красного Лимана, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии проводят разминирование и зачистку города. За сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении.

3 июля Россия заявила о контроле над городом Константиновка в ДНР. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его данным, "Южной" группировкой нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка ДНР.

"За сутки противник потерял до 170 военнослужащих, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии", - сообщило министерство.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Чаплино, Просяная, Гавриловка Днепропетровской области, Барвиновка и Благодатное Запорожской области", - сказано в сообщении.

Минобороны РФ проинформировало, что в зоне ответственности группировки "Восток" Украина за сутки потеряла более 375 военных, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Григоровка Запорожской области", - сказано в сообщении ведомства. По его информации, за сутки группировкой "Днепр" уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Минобороны сообщило, что группировка "Север" улучшила тактическое положение, нанесла удары по ВСУ в Сумской и Харьковской областях, за сутки Украина потеряла на том участке более 205 военных.