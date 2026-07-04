Что произошло за день: суббота, 4 июля

Атака на петербургский нефтяной терминал, Минобороны о попытке ВСУ нанести комбинированный удар, подписан закон о заморозке снижения лимита выручки для упрощенки по НДС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нефтяной терминал в Петербурге был атакован БПЛА, сообщил губернатор Александр Беглов. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших в результате атаки нет. Между тем губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утром в субботу сообщил, что над территорией региона уничтожено 72 беспилотника.

- В Минобороны РФ назвали предпринятую в ночь на субботу попытку комбинированного удара ВСУ желанием отвлечь внимание от последствий российского удара 2 июля и провала обороны ВСУ в Константиновке. В военном ведомстве подчеркнули, что попытка комбинированного удара по территории России с применением ракет "Фламинго", систем HIMARS и беспилотников большой дальности была отражена.

- Украина потеряла около 13,5 тыс. военнослужащих, пытаясь удержать Константиновку, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской. Он также рассказал, что украинская армия для удержания Константиновки сформировала 45 батальонов численностью до 15,5 тыс. военнослужащих. Россия предлагает Украине 6 июля прекратить обстрел Константиновки для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ.

- Президент РФ подписал закон о заморозке снижения лимита выручки на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС до 2029 г.

- Значительная часть АЗС не работает в Новосибирской области. Власти обеспечивают приоритетную заправку автомобилей оперативных служб и общественного транспорта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства. Между тем, в Калининградской области крупная сеть АЗС возобновила розничную продажу топлива.

- Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею включить произведения об СВО в образовательные программы.

- Умерла актриса Екатерина Жемчужная. Артистка театра "Ромэн" скончалась на 83-м году жизни.