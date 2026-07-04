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Российский центр науки и культуры в Молдавии прекратил работу

Российский центр науки и культуры в Молдавии прекратил работу
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российский центр науки и культуры в Молдавии объявил в субботу о прекращении работы.

"С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить, что в связи с решением молдавского правительства Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе прекращает свою работу. На протяжении многих лет наш центр был местом встреч, диалога и дружбы. Мы надеемся, что интерес к русскому языку, культуре, образованию и науке не угаснет. Мы всегда будем поддерживать вас, сохраняя возможность межкультурного диалога и взаимопонимания", - говорится в сообщении.

Центр рекомендовал по вопросам гуманитарного и образовательного сотрудничества обращаться в отдел культуры посольства России в Кишиневе.

Посольство России подтвердило, что центр завершает работу 4 июля. Согласно его сообщению, часть функций центра перейдет к отделу культуры посольства "в рамках полномочий дипломатического представительства, предусмотренных Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года".

"Никакие ограничения и меры давления не ослабят колоссальный интерес к русской культуре, которая всегда служила делу мира, взаимопонимания и духовного обогащения народов", - говорится в сообщении.э

Денонсация соглашений

Российский центр науки и культуры работает в Кишиневе с 2009 года на основании двустороннего соглашения. В ноябре 2025 года парламент Молдавии принял закон о денонсации Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров, подписанного в Москве 30 октября 1998 г.", что привело к закрытию Российского центра науки и культуры в Кишиневе.

Закон о денонсации соглашения вступил в силу с 4 июля 2026 года.

В апреле парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе страны из СНГ. Парламент принял законы о денонсации соглашения о создании СНГ, а также устава Содружества.

На сегодняшний день из 283 соглашений в рамках СНГ 71 денонсировано Молдавией, около 60 находятся на стадии рассмотрения.

Кишинев Молдавия
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