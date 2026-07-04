В Минобороны РФ назвали попытку комбинированного удара ВСУ желанием отвлечь внимание от неудач

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Украина минувшей ночью предприняла попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет "Фламинго", реактивных систем залпового огня HIMARS и беспилотников большой дальности, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля 2026 года российскими средствами ПВО было сбито более 500 воздушных целей, в том числе: 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", девять реактивных снарядов "Хаймарс" производства США, а также 494 беспилотных летательных аппарата большой дальности", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, попытка Украины атаковать объекты в России вызвана стремлением Киева отвлечь внимание от последствий российского удара 2 июля и провала обороны ВСУ в Константиновке.

"Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана", - сказано в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что попытка украинского комбинированного удара отражена под единым управлением главного командования Воздушно-космических сил России на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны.

"Уничтожение воздушных целей велось под единым управлением Главного командования ВКС России на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны профессиональными и мужественными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, экипажами истребительной и армейской авиации", - говорится в сообщении Минобороны.