Военные РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские военные поразили топливно-энергетические и транспортные объекты Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток ударам подверглись позиции ВСУ в 142 районах.