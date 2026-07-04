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Военные РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские военные поразили топливно-энергетические и транспортные объекты Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток ударам подверглись позиции ВСУ в 142 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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