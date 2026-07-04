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В Кремле на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке заявили, что его ждут в Москве

В Кремле на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке заявили, что его ждут в Москве
Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Если президент Украины Владимир Зеленский, предлагая президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Константиновке, выражает готовность приехать в Россию, то в Кремле это приветствуют, но напоминают, что украинского лидера всё же ждут в Москве, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем, но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Всё-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка", - сказал он в субботу в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Пескова, Зеленский "может приехать в Москву, как только будет готов принять важное ответственное решение, какое именно, киевскому режиму хорошо известно".

Украина Владимир Зеленский Константиновка Дмитрий Песков
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