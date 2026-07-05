Разговор Путина и Трампа инициировала американская сторона

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Инициатива провести телефонный разговор американского и российского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в день 250-летия независимости США инициировал Вашингтон, заявили в Кремле.

"Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта 14 июня в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

"Это о многом говорит", - подчеркнул он.