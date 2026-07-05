Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана

Президент РФ подтвердил готовность содействовать стабилизации на Ближнем Востоке

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.

По его словам, подтверждена "наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе".

Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения, добавил Ушаков.