Российские военные за сутки уничтожили 118 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие из состава группировок "Запад", "Север", "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 118 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, несколько станций спутниковой связи Starlink противника, сообщили в воскресенье официальные представители российских войск, действующих в зоне проведения СВО.

"Всего за сутки вскрыты и уничтожены 47 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых сообщил о поражении 27 пунктов управления БПЛА ВСУ.

По словам офицера пресс-центра группировки "Восток" Михаила Герасимова, "в течение суток противник потерял две спутниковые станции Starlink и 26 пунктов управления беспилотной авиацией".

Начальник пресс-центра группировки "Южная" Вадим Астафьев информировал об уничтожении 18 пунктов управления БПЛА украинской армии.