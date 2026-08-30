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Природный пожар под Анапой приблизился к жилой застройке

Природный пожар под Анапой приблизился к жилой застройке
Архивное фото
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Спасательные расчеты усиливают на улицах под Анапой, где природный пожар подошел близко к жилой застройке, сообщила в своем канале в Мах глава города-курорта Анапа Светлана Маслова.

Сейчас площадь активного горения в плавневой зоне составляет 5 гектаров, написала Маслова.

По ее словам, принимаются меры, чтобы не допустить распространение огня на жилой сектор.

Она отметила, что жителям обеспечен подвоз воды, задействована техника "Водоканала". Прибыла помощь из соседних муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на плавнях в районе хутора Чембурки. В МЧС уточнили, что горит камыш. Изначально площадь составляла один гектар, но потом увеличилась до десяти. В настоящий момент задействовано 80 спасателей и 25 единиц техники, в том числе болотоходы.

Анапа Светлана Маслова МЧС
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