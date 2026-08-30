Песков отметил открытость РФ для переговоров по Украине в Турции, но предпосылок для этого пока не видит

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине в Турции, но пока нет предпосылок к их возобновлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сохраняем нашу открытость к таким переговорам. Пока, к сожалению, наличие предпосылок признать мы не можем. Пока просто нет", - сказал он журналистам в воскресенье.

Так Песков ответил на вопрос, возможно ли на встрече президентов РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана "на полях" саммита ШОС в Бишкеке обсуждение вопроса возобновления переговоров по Украине в этой стране.

1 сентября в Бишкеке под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова состоится очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС и встреча на высшем уровне в формате "ШОС плюс". По данным пресс-службы киргизского лидера, в саммите ШОС примут участие лидеры 17 стран и генсек ООН.

Ранее на этой неделе помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин 1 сентября в Бишкеке проведет встречу с Эрдоганом. По его словам, президенты, в частности, обсудят ситуацию в Черноморском бассейне и Украину. Встреча состоится после завершения мероприятий в рамках саммита ШОС.



