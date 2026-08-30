Минтранс начнет обсуждение проекта закона об овербукинге в сентябре

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минтранс РФ в ближайшее время приступит к обсуждению проекта закона, который будет регулировать практику овербукинга.

"В сентябре начнем это обсуждать вместе с авиакомпаниями и с сообществами, которые отвечают за права потребителей", - сказал журналистам глава министерства Андрей Никитин.

Он предположил, что дискуссия может продлиться до конца года.

Овербукинг - намеренная продажа авиакомпанией большего числа билетов, чем количество мест в самолете. При пересадке "не вместившегося" пассажира на другой рейс авиакомпания выплачивает ему денежную компенсацию. В РФ данный механизм не узаконен, хотя широко распространен в мире. "Аэрофлот" и другие российские авиакомпании выступали за легализацию овербукинга.

Минтранс обсуждает введение овербукинга на рейсах, выполняемых не реже двух раз в сутки, сообщал ранее статс-секретарь - замминистра транспорта Дмитрий Зверев. Среди других базовых принципов механизма он называл информирование пассажира о возможности применения овербукинга на каждом этапе бронирования, обязательную компенсацию за отказ в перелете. Вместе с тем, по его словам, будут определены категории "защищенных" пассажиров, в отношении которых овербукинг не будет допускаться: это в том числе пассажиры с детьми, многодетные семьи, люди с ограничением жизнедеятельности.