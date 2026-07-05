Грузовые вагоны сошли с рельсов в Красноярском крае, движение восстановлено

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов открыто на однопутном перегоне Путевой пост 570 км - Кошурниково в Красноярском крае после схода вагонов, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

"5 июля 2026 года в 3 часа 49 минут местного времени завершены восстановительные работы после схода вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

В работах было задействовано более 100 железнодорожников, три восстановительных поезда и другая специализированная техника. Пострадавших в результате происшествия нет, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в результате схода вагонов произошли задержки пассажирских поездов Абакан - Красноярск и Красноярск - Абакан.