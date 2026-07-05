Ушаков сообщил, что президенты РФ и США обсуждали украинское урегулирование

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Тема урегулирования конфликта на Украине поднималась в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, американский лидер подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений, сообщили в Кремле.

"Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску решений по преодолению кризиса", - сказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, представители Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - продолжат посреднические усилия, готовы в удобное время приехать в Москву.

Представитель Кремля подчеркнул, что "с российской стороны была акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете принципиальных российских подходов".