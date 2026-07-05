Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты отметили важность бережного отношения к общей истории РФ и США

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности", - сказал он журналистам.

Ушаков подчеркнул, что Путин и Трамп "отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают".

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