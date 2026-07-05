В Кремле заявили, что Путин обрисовал Трампу реальную ситуацию на СВО

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские войска продолжают наступление, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Наш президент обрисовал реальную картину обстановки на поле боя, где российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим", - сказал Ушаков.