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Ушаков назвал разговор президентов России и США деловым и конструктивным

Разговор продлился 1 час 25 минут

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был деловым и весьма конструктивным и позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Разговор, это уже четвертый в текущем году, был естественно не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня", - сказал Ушаков журналистам.

"Кстати, этот разговор продолжался почти полтора часа, если точно 1 час 25 минут", - добавил Ушаков.

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