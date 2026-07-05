Ушаков назвал разговор президентов России и США деловым и конструктивным

Разговор продлился 1 час 25 минут

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был деловым и весьма конструктивным и позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Разговор, это уже четвертый в текущем году, был естественно не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня", - сказал Ушаков журналистам.

"Кстати, этот разговор продолжался почти полтора часа, если точно 1 час 25 минут", - добавил Ушаков.