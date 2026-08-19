Кабмин РФ рассчитывает на выход из ремонтов ряда НПЗ в ближайшее время

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу, что улучшит ситуацию на топливном рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Во-первых, правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе. И мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки. Потому что сейчас действительно складывается второй этап так называемой напряженной ситуации на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится", - сказал он.

Новак подчеркнул, что правительство приняло ряд мер по наполнению рынка и будет и дальше предпринимать все нужные меры. "Будем все делать для этого, в том числе, как уже были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт, и были приняты необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса: Евро-2, Евро-3, Евро-4", - сказал вице-премьер РФ.

"Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы", - добавил он.