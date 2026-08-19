Haval увеличит выпуск автомобилей на тульском заводе к 2028 году до 200 тысяч в год

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский автосборочный завод Haval в Тульской области планирует в ближайшее время увеличить производство машин до 200 тысяч в год, сообщил заместитель гендиректора по производству Наval Сергей Живов.

"Сейчас завод выпускает 660 автомобилей в сутки. С запуском третьей смены в октябре планируется увеличить объем производства до 850 машин в сутки. Кроме того, в 2027 году, после ввода новых цехов по производству компонентов, предприятие рассчитывает выйти на выпуск до 200 тыс. автомобилей в год", - сказал Живов.

Сейчас мощность предприятия составляет около 150 тысяч автомобилей в год, уточнил он. На заводе завершается монтаж оборудования и пусконаладка новых производств.

"Основной запуск локализованных автокомпонентов запланирован на 2027 год. В рамках специального инвестиционного контракта компания планомерно наращивает локализацию. В планах - запуск цехов по производству коробок передач, шасси - полного цикла, деталей интерьера, а также литейного производства, где будут изготавливать блоки цилиндров и корпуса коробок передач", - сказал он, отметив, что окончание первого этапа - запуск цеха трансмиссии - состоится в текущем году.

Живов также проинформировал, что в настоящее время на предприятии в Тульской области выпускают шесть моделей автомобилей, при этом модельный ряд ежегодно обновляется. В 2027 году планируется освоение новых моделей.

"Сейчас доля Haval на российском рынке составляет 12-13%, бренд входит в тройку лидеров по продажам. При увеличении производства до 200 тыс. автомобилей в год ожидается и рост рыночной доли, а также работа на склад", - добавил Живов.

Также он отметил, что допуск ряда моделей Haval к работе в такси станет дополнительной поддержкой бренда.

Российский автосборочный завод Haval начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства.

В марте 2024 года рядом был введен завод по производству двигателей для автомобилей Haval, освоена их сборка и механическая обработка. Сообщалось также, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. В настоящее время завершается строительство предприятия по выпуску автокомпонентов и трансмиссий на площадке в "Узловой". Заявленная стоимость проекта - 30 млрд рублей.

По данным правительства Тульской области, на автозаводе в 2025 году произведено 111,3 тысячи автомобилей под маркой Haval, в 2024 году - более 132 тысяч машин.