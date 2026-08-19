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Telegram оштрафован на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал виновным мессенджер Telegram в неудалении запрещенного в РФ контента.

"Telegram Messenger Inc. назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 3 млн 800 тыс. рублей", - сообщили в Мосгорсуде в среду.

Мессенджер признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством).

Накануне Telegram также был оштрафован на 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан". В конце июля ФСБ сообщила, что создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Amazon, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенной в РФ информации.

Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана. Как сообщали "Интерфаксу" в правоохранительных органах, столичные суды только за шесть месяцев текущего года оштрафовали Telegram на общую сумму, превышающую 100 млн рублей.

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