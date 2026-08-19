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Что произошло за день: среда, 19 августа

Программа восстановления складов, обмен пленными и задержание очередного причастного к подрыву "Северных потоков"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей. Он отметил, что "несмотря на недавние террористические атаки" торговая инфраструктура РФ "действует эффективно и устойчиво". Атаки Украины на объекты промышленности и инфраструктуры наносят вред российской экономике, но критических последствий от них нет и быть не может, отметил президент РФ.

- Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103. Среди вернувшихся из украинского плена 103 российских бойцов 31 человек ранен.

- Рынок акций РФ превысил 2170 пунктов по индексу МосБиржи на заявлениях Владимира Путина, данных ЦБ о снижении инфляционных ожиданий населения, а также на фоне выросших металлов и нефти.

- Правительство рассчитывает на выход из ремонтов ряда НПЗ в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Он констатировал, что сейчас складывается второй этап напряженной ситуации на рынке.

- Биткойн дорожает рекордными темпами с марта, торгуется выше $68,5 тыс. в ожидании встречи Дональда Трампа с представителями криптовалютной отрасли.

- В Хорватии задержан еще один подозреваемый в подрыве "Северных потоков". Задержанный гражданин Украины - опытный дайвер, предположительно входил в группу, которая в сентябре 2022 года использовала взрывчатку для подрыва газопроводов.

- Иран может нанести удары по военным объектам США в Европе в случае осложнения ситуации, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

- ФСБ раскрыла схему производства и реализации кустарных золота и серебра в Москве и Свердловской области. Четверо граждан РФ в подпольной лаборатории проводили незаконный кустарный аффинаж химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья.

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