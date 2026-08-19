Поиск

"Яблоку" вновь не удалось оспорить отказ в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Второй апелляционный суд в среду отклонил жалобу "Яблока" на решение Санкт-Петербургского городского суда, касающееся недопуска общегородского списка партии на выборы в городское Законодательное собрание, сообщается на сайте регионального отделения "Яблока".

"Яблоко" будет обжаловать решение в Верховном суде", - говорится в сообщении.

В России"Яблоку" не удалось оспорить отказ в регистрации на выборах в парламент ПетербургаЧитать подробнее

Партийный список возглавляет депутат Заксобрания Дмитрий Анисимов.

Реготделение информирует, что зарегистрированные кандидаты от партии намерены продолжить кампании в одномандатных округах.

Ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 июля отказала "Яблоку" в регистрации списка кандидатов на выборах в городской парламент, так как сочла поступивший от партии первый финансовый отчет юридически ничтожным.

В горизбиркоме поясняли, что у уполномоченного представителя "Яблока" не было заверенных нотариусом полномочий на подписание этого документа. Партия, в свою очередь, настаивала, что вызвавшая претензии формулировка в доверенности носила технический характер и была устранена.

ЦИК РФ признал законным решение нижестоящего избиркома.

"Яблоко" попыталось обжаловать решение в Санкт-Петербургском городском суде, но иск был отклонен.

Выборы в парламент Петербурга восьмого созыва состоятся 20 сентября. Пятьдесят депутатов Заксобрания Петербурга избираются по смешанной системе: 25 - по одномандатным округам, 25 - по партийным спискам.

Яблоко Петербург Верховный суд ЦИК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 19 августа

"Яблоку" вновь не удалось оспорить отказ в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга

Кабмин РФ рассчитывает на выход из ремонтов ряда НПЗ в ближайшее время

 Кабмин РФ рассчитывает на выход из ремонтов ряда НПЗ в ближайшее время

Haval увеличит выпуск автомобилей на тульском заводе к 2028 году до 200 тысяч в год

 Haval увеличит выпуск автомобилей на тульском заводе к 2028 году до 200 тысяч в год

Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей

 Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей

Путин заявил, что критических последствий от атак Киева на объекты промышленности нет

Telegram оштрафован на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Коммунальные службы Петербурга готовятся к шторму

 Коммунальные службы Петербурга готовятся к шторму

Лантратова сообщила, что среди вернувшихся из плена 103 военных РФ 31 человек ранен

ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента

 ФАС возбудила дело о вводе в оборот дженерика до истечения срока действия патента
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11263 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3533 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов