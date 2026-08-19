"Яблоку" вновь не удалось оспорить отказ в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Второй апелляционный суд в среду отклонил жалобу "Яблока" на решение Санкт-Петербургского городского суда, касающееся недопуска общегородского списка партии на выборы в городское Законодательное собрание, сообщается на сайте регионального отделения "Яблока".
"Яблоко" будет обжаловать решение в Верховном суде", - говорится в сообщении.
Партийный список возглавляет депутат Заксобрания Дмитрий Анисимов.
Реготделение информирует, что зарегистрированные кандидаты от партии намерены продолжить кампании в одномандатных округах.
Ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 июля отказала "Яблоку" в регистрации списка кандидатов на выборах в городской парламент, так как сочла поступивший от партии первый финансовый отчет юридически ничтожным.
В горизбиркоме поясняли, что у уполномоченного представителя "Яблока" не было заверенных нотариусом полномочий на подписание этого документа. Партия, в свою очередь, настаивала, что вызвавшая претензии формулировка в доверенности носила технический характер и была устранена.
ЦИК РФ признал законным решение нижестоящего избиркома.
"Яблоко" попыталось обжаловать решение в Санкт-Петербургском городском суде, но иск был отклонен.
Выборы в парламент Петербурга восьмого созыва состоятся 20 сентября. Пятьдесят депутатов Заксобрания Петербурга избираются по смешанной системе: 25 - по одномандатным округам, 25 - по партийным спискам.