"Яблоку" вновь не удалось оспорить отказ в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Второй апелляционный суд в среду отклонил жалобу "Яблока" на решение Санкт-Петербургского городского суда, касающееся недопуска общегородского списка партии на выборы в городское Законодательное собрание, сообщается на сайте регионального отделения "Яблока".

"Яблоко" будет обжаловать решение в Верховном суде", - говорится в сообщении.

Партийный список возглавляет депутат Заксобрания Дмитрий Анисимов.

Реготделение информирует, что зарегистрированные кандидаты от партии намерены продолжить кампании в одномандатных округах.

Ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 июля отказала "Яблоку" в регистрации списка кандидатов на выборах в городской парламент, так как сочла поступивший от партии первый финансовый отчет юридически ничтожным.

В горизбиркоме поясняли, что у уполномоченного представителя "Яблока" не было заверенных нотариусом полномочий на подписание этого документа. Партия, в свою очередь, настаивала, что вызвавшая претензии формулировка в доверенности носила технический характер и была устранена.

ЦИК РФ признал законным решение нижестоящего избиркома.

"Яблоко" попыталось обжаловать решение в Санкт-Петербургском городском суде, но иск был отклонен.

Выборы в парламент Петербурга восьмого созыва состоятся 20 сентября. Пятьдесят депутатов Заксобрания Петербурга избираются по смешанной системе: 25 - по одномандатным округам, 25 - по партийным спискам.