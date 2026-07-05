Четыре человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль и фура столкнулись в воскресенье утром на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края, погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным данным, на 1142-м километре трассы ВАЗ-2104 выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Foton.

"В результате водитель ВАЗ-2104, а также три пассажира 2007, 2008 и 2009 г.р. погибли на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи", - говорится в сообщении.

По данным полиции, управлявший машиной 22-летний мужчина не имел водительских прав.