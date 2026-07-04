В российском Генштабе оценили потери Киева в Константиновке в 13,5 тыс. военнослужащих

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Украина потеряла около 13,5 тыс. военнослужащих, пытаясь удержать Константиновку, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

"За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО", - сказал Рудской на брифинге в субботу.

Он также рассказал, что украинская армия для удержания Константиновки сформировала 45 батальонов численностью до 15,5 тыс. военнослужащих.

По его данным, среди них находились военнослужащие из состава отдельной штурмовой бригады национальной полиции "Лють" (запрещена в РФ), а также "наиболее боеспособные подразделения ВСУ, имеющие на вооружении тяжелую технику и оружие западного производства".

"Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск", - заявил он.