Генштаб заявил, что со взятием Константиновки под контроль РФ перешла территория более 66 кв. км

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские войска полностью контролируют Константиновку, заявил Генштаб РФ в субботу.

"Используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой. Общая площадь перешедшей (под российский контроль) территории составила более 66 квадратных километров", - сказал на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

По его словам, командование ВСУ до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны.

"Киевский режим пытался убедить западных кураторов в якобы способности украинских войск остановить продвижение российской армии на данном направлении", - сказал Рудской.