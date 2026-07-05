Над Калужской областью сбиты пять дронов ВСУ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о пяти сбитых БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Людиновского и Малоярославецкого муниципальных округов в течение дня.

Глава региона написал в своем канале в Мах, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщалось, утром в воскресенье вводились временные ограничения в аэропорту Калуги (Грабцево) на прием и выпуск воздушных судов, вечером авиагавань вернулась к штатной работе.