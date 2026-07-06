Тринадцать землетрясений произошло за неделю у берегов Камчатки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - За минувшую неделю сейсмологи зарегистрировали 13 землетрясений, произошедших у берегов Камчатки, в населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

"С 29 июня по 5 июля зарегистрированы 13 неощущаемых сейсмособытий", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, за минувшие сутки возле Камчатки произошло одно землетрясение. В населенных пунктах оно также не ощущалось.