Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник умеренно подрос на новостях о состоявшемся на выходных телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где был затронут вопрос украинского урегулирования; сдерживающими факторами остаются дешевеющая нефть (фьючерс на нефть Brent опустился ниже $71,7 за баррель) и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2249,56 пункта (+0,3%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "МТС" (+1,7%), АФК "Система" (+1,5%), "НЛМК" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июля, составляет 77,2264 руб. (-70,29 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,8% "префы"), "ММК" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "Интер РАО" (+0,5%), "Хэдхантера" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "ВК" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).

Минобороны РФ заявило 4 июля, что попытки Киева нанести ущерб гражданским объектам России не останутся без ответа. Позже военное ведомство сообщило, что российские военные поразили топливно-энергетические и транспортные объекты Украины, места производства и хранения БПЛА дальнего действия. По его информации, в течение суток ударам подверглись позиции ВСУ в 142 районах.

В воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что по инициативе американских партнеров лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который начался с поздравлений США со знаковым праздником - Днем независимости. Путин в ходе разговора также обрисовал реальную ситуацию на украинском поле боя, где российские войска продолжают наступление и освобождают населенные пункты. В ходе разговора была затронута тема украинского урегулирования, Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений и намерение его спецпредставителей продолжить переговорный процесс, сообщил Ушаков.

"Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску решений по преодолению кризиса", - сказал Ушаков.

Как сообщил представитель Кремля, представители Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву.

Лидеры России и США условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время.

По словам Ушакова, в ходе разговора президентов РФ и США было обозначено, что Киев и Европа рассчитывают на затягивание и даже эскалацию украинского кризиса. "С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов, однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения", - сказал Ушаков журналистам.

Превращение Евросоюза в военный блок осложняет ситуацию с Украиной, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это фактор, который усугубляет ситуацию, я имею в виду фактор Европейского союза, который постепенно превращается в военно-политический блок", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Также Песков заявил, что Россия остается отрытой к мирным переговорам по Украине и предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем. "Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся", - сказал Песков в интервью "Вестям".

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рынок акций завершил очередную неделю снижением из-за отсутствия позитивных новостей на геополитическом фоне, роста инфляционных рисков, продолжения проблем с топливом в регионах, а также ожиданий более длительного периода сохранения жесткой ДКП со стороны Банка России.

ЦБ не ожидает спада ВВП РФ по итогам II квартала, сообщил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин. В июле прогноз будет обновлен, а в 2026 году, по оценке ЦБ, экономика вырастет на 0,5-1,5%. Минэкономразвития ожидает рост на 0,4%.

Индекс МосБиржи находится в состоянии перепроданности по индикатору относительной силы RSI. Индекс МосБиржи может отскочить вверх, найдя поддержку на уровне конца 2022 года в районе 2160 пунктов. Сопротивлением при отскоке в этом случае может стать уровень 2432,9 пункта, считает Гудым.

В США в прошлую пятницу биржи не работали в связи с праздником Дня независимости 4 июля.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $79,69 за баррель (-0,6%), июльская цена фьючерса на WTI - $68,42 за баррель (-0,4%).

Семь стран ОПЕК+, которые добровольно к квотам всех стран дополнительно сокращают добычу (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), на встрече 5 июля приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на 188 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующее заседание состоится 2 августа.