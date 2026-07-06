Над Ленинградской областью сбили еще 56 дронов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о еще 56 беспилотниках, сбитых в небе над регионом. По его данным, боевая работа продолжается, пока обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк. Дежурные службы работают.

Ранее сообщалось, что с начала суток над Ленинградской областью было нейтрализовано 83 БПЛА. Падение фрагментов зафиксировано в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга.