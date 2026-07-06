Тихоокеанский флот сообщил об оборонительном характере российско-китайских учений

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2026" носит оборонительный характер и не направлено против других стран, заявил контр-адмирал Сергей Синько, который руководит маневрами с российской стороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота.

Российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2026" стартовало в порту Циндао, сообщил флот.

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