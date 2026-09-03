Поиск

Уголовное дело после покушения на военнослужащего возбуждено в Энгельсе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь военнослужащего, сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

"В связи с посягательством на жизнь военнослужащего в городе Энгельсе Саратовской области следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь, добавили в ведомстве.

На месте происшествия изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Энгельс СКР Саратовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уголовное дело после покушения на военнослужащего возбуждено в Энгельсе

ВЭФ-2026: политика в центре внимания. Обобщение

 ВЭФ-2026: политика в центре внимания. Обобщение

Глава ВТБ предложил подумать о сокращении количества форумов в РФ

 Глава ВТБ предложил подумать о сокращении количества форумов в РФ

Жертвами атак ВСУ с начала СВО стали 667 белгородцев, в том числе 28 детей

До двух выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Путин указал на добровольность взносов крупного бизнеса в бюджет РФ

 Путин указал на добровольность взносов крупного бизнеса в бюджет РФ

Путин заявил, что инвестиции в защиту НПЗ измеряются десятками миллиардов рублей

Путин заявил, что на сегодня нет сценария, требующего дополнительной мобилизации

Президент РФ назвал "глупыми вбросами" слухи про заморозку депозитов

 Президент РФ назвал "глупыми вбросами" слухи про заморозку депозитов
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11535 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3644 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов