Уголовное дело после покушения на военнослужащего возбуждено в Энгельсе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь военнослужащего, сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

"В связи с посягательством на жизнь военнослужащего в городе Энгельсе Саратовской области следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь, добавили в ведомстве.

На месте происшествия изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.