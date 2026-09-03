Глава ВТБ предложил подумать о сокращении количества форумов в РФ

Глава ВТБ Андрей Костин Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин предложил подумать о сокращении количества проводимых в России форумов.

"С моей точки зрения, у нас сейчас очень много форумов разных, но вот этот форум (Восточный экономический - ИФ) - полезный реально, я бы его не трогал. А, может, другие "почикал" бы немножко, подсократил", - сказал Костин в интервью ИС "Вести" "на полях" ВЭФ-2026.

"Потому что каждый день ты получаешь на какие-то форумы приглашения", - добавил глава ВТБ.

В июне этого года вопрос об эффективности проводимых с использованием бюджетных ресурсов форумов подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным она попросила дать поручение "проанализировать систему существующих форумов в стране" - для экономии как денег, так и времени.

"Есть те, которые не обсуждаются, - Петербургский экономический форум, Восточный и ряд других. Но мода на форумы очень уж активно развивается. Надо проанализировать эффективность этих форумов, результаты, отдачу тех форумов, которые проводятся за счёт федеральных, региональных средств. Может быть, проводить некоторые форумы раз в два-три года. (...) Мне кажется, здесь можно сэкономить. И в принципе это не только финансовая проблема. Это отвлечение федеральных, региональных чиновников на подготовку, на участие, отвлекает от текущей работы, которой надо больше заниматься", - сказала Матвиенко.

Премьер по итогам встречи поручил Минэкономразвития и Минфину проанализировать эффективность форумов, проводимых с привлечением средств федерального бюджета, и представить в правительство предложения по оптимизации их проведения.