Поиск

Глава ВТБ предложил подумать о сокращении количества форумов в РФ

Глава ВТБ предложил подумать о сокращении количества форумов в РФ
Глава ВТБ Андрей Костин
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин предложил подумать о сокращении количества проводимых в России форумов.

"С моей точки зрения, у нас сейчас очень много форумов разных, но вот этот форум (Восточный экономический - ИФ) - полезный реально, я бы его не трогал. А, может, другие "почикал" бы немножко, подсократил", - сказал Костин в интервью ИС "Вести" "на полях" ВЭФ-2026.

"Потому что каждый день ты получаешь на какие-то форумы приглашения", - добавил глава ВТБ.

В июне этого года вопрос об эффективности проводимых с использованием бюджетных ресурсов форумов подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным она попросила дать поручение "проанализировать систему существующих форумов в стране" - для экономии как денег, так и времени.

"Есть те, которые не обсуждаются, - Петербургский экономический форум, Восточный и ряд других. Но мода на форумы очень уж активно развивается. Надо проанализировать эффективность этих форумов, результаты, отдачу тех форумов, которые проводятся за счёт федеральных, региональных средств. Может быть, проводить некоторые форумы раз в два-три года. (...) Мне кажется, здесь можно сэкономить. И в принципе это не только финансовая проблема. Это отвлечение федеральных, региональных чиновников на подготовку, на участие, отвлекает от текущей работы, которой надо больше заниматься", - сказала Матвиенко.

Премьер по итогам встречи поручил Минэкономразвития и Минфину проанализировать эффективность форумов, проводимых с привлечением средств федерального бюджета, и представить в правительство предложения по оптимизации их проведения.

Андрей Костин ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВЭФ-2026: политика в центре внимания. Обобщение

 ВЭФ-2026: политика в центре внимания. Обобщение

Глава ВТБ предложил подумать о сокращении количества форумов в РФ

 Глава ВТБ предложил подумать о сокращении количества форумов в РФ

Жертвами атак ВСУ с начала СВО стали 667 белгородцев, в том числе 28 детей

До двух выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Путин указал на добровольность взносов крупного бизнеса в бюджет РФ

 Путин указал на добровольность взносов крупного бизнеса в бюджет РФ

Путин заявил, что инвестиции в защиту НПЗ измеряются десятками миллиардов рублей

Путин заявил, что на сегодня нет сценария, требующего дополнительной мобилизации

Президент РФ назвал "глупыми вбросами" слухи про заморозку депозитов

 Президент РФ назвал "глупыми вбросами" слухи про заморозку депозитов

Путин сказал, что нельзя "выдавливать" учащихся из школ после девятого класса
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11535 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3644 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов