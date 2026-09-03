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"Ростех" сообщил о создании семейства беспилотников для Су-57

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Ростех" представит на выставке в Египте беспилотники для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57, сообщила госкорпорация.

ЭкономикаЭкспортная версия Су-57Э с новым вооружением будет представлена на выставке в ЕгиптеЧитать подробнее

"Изделия представят на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026. Беспилотные платформы обладают малой заметностью, большой дальностью полета и высокой скоростью. Аппараты оснащены крылом разного типа",- заявили в пресс-службе "Ростеха" в четверг.

Там напомнили, что на выставке запланирован показ истребителя Су-57 в экспортном исполнении и его участие в летной программе.

"Специалисты "Ростеха" создали семейство универсальных платформ, которые предназначены для применения с истребителей пятого поколения и способны решать широкий спектр задач. В ходе мировой премьеры в Египте мы представим новинки вместе с российским самолетом пятого поколения Су-57Э", - сказал представитель "Ростеха".

Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026 пройдет на территории международного аэропорта города Эль-Аламейн в Египте с 8 по 10 сентября. Единую российскую экспозицию организует "Рособоронэкспорт".

Ростех Су-57 Египет
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