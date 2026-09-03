ВЭФ-2026: политика в центре внимания. Обобщение

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Восточный экономический форум в нынешнем виде подтверждает идею классиков марксизма-ленинизма, что политика есть продолжение экономики. А в нынешних турбулентных условиях политика не только идет нога в ногу с экономикой, но порой и определяет ее процессы.

Так, украинское урегулирование, отношения России с Западом, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе занимали не менее важное место на нынешнем ВЭФ, чем вопросы экономические.

"Интерфакс" подготовил дайджест главных политических заявлений президента РФ, главы МИД и других высокопоставленных российских чиновников, которые пообщались с представителями СМИ "на полях" форума.

В четверг Владимир Путин принял участие в главном событии Восточного экономического форума (ВЭФ) – пленарной сессии. Вот, что он сказал:

Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. Есть много стран, которые хотят оказывать поддержку и способствовать урегулированию конфликта на Украине, но прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны, - Россия и Украина. Это подход правильный.



Россия благодарна всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование украинского конфликта. Шансы на это есть.



Захваты гражданских судов и угрозы атак на гражданские воздушные суда осложняют возможности проведения двусторонних переговоров для достижения мира. Те, кто на этот счет отмалчивается становятся соучастниками международного терроризма.



РФ находится в контакте с американской администрацией, рассчитывает, что эти контакты будут продолжаться. Москва выступает за восстановление отношений с Вашингтоном в полноформатном режиме, но это зависит не только от России. Трамп, по всей видимости, на такую позитивную конструктивную работу настроен.



У РФ сохраняются контакты и на Украине. Трудно судить, насколько они ведут к мирному соглашению, особенно в свете последних заявлений из Киева. Но контакты есть, продолжаются прямо в текущем режиме по линии, прежде всего, спецслужб.



На сегодняшний день не существует сценария, который может потребовать проведения дополнительной мобилизации, разговоры об этом - спланированная информационная атака на Россию в преддверии выборов в Госдуму. Россия не испытывает проблем с наличием военнослужащих, а ВСУ ежемесячно уменьшаются на 8-12 тыс. человек.



Ответ на атаки по объектам российской инфраструктуры может быть только один - укрепление системы ПВО, кроме того, Россия вынуждена отвечать зеркально, и это имеет весьма значимые последствия для противника. Еще одним методом ответа на атаки против российских предприятий могут быть ответные удары.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления на лектории Российского общества "Знание" сделал следующие заявления:

Россия не строит стены, не намерена отгораживаться от Европы. Решение отгородиться приняли сами европейцы.



Отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут закрыты в ответ на закрытие германскими властями Русского дома в Берлине. Они сознательно пошли на этот шаг, который означает окончание их культурного присутствия в России, которое оставалось.



Стратегия США на Корейском полуострове - сдерживание КНДР, но в Москве рассчитывают, что странам удастся снять напряженность в отношениях.



Деятельность AUKUS (США, Британия, Австралия) не в полной мере встраивается в стандарты МАГАТЭ. Несоблюдение или неполное следование нормам МАГАТЭ таит в себе риски распространения ядерных технологий военного направления.



США, Япония и Южная Корея наращивают свое военное сотрудничество, заинтересованы в развитии ядерного компонента.



США и другие стороны не посылали Украине сигналов, связанных с необходимостью восстановления прав русского языка и православной церкви. Американцы сказали, что когда будут переговоры, там эти вопросы будут включены в повестку дня. Это неправильно. Есть вещи, которые нельзя обусловливать. И язык, и религия, право на язык и на религию - одна из таких вещей.



РФ наблюдает озверевшие попытки подорвать состояние нашего общества, особенно накануне выборов. Запад этого не скрывает, предпринимаются попытки через дипломатические присутствия Запада в РФ устраивать различные провокации. Специальные службы работают над этим.



Запад стремится не урегулировать украинский конфликт, а заморозить его, сохранив угрозу на российских границах "на веки вечные". Это неприемлемо в практическом плане, как прямая материальная угроза на границах со стороны НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил:

Россия не будет инициатором понижения уровня дипломатических отношений с Германией, но от ФРГ можно ждать любых шагов. Решение властей Германии закрыть генконсульство России в Бонне непоследовательно и абсурдно, оно не добавит политических очков канцлеру Мерцу.



Вряд ли США могут монополизировать отношения с какой-то отдельно взятой страной, в том числе с Ираном. Москва будет и дальше поддерживать отношения дружбы и партнерства с Тегераном.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подняла следующие темы "на полях" ВЭФ:

На решение властей Норвегии об аресте российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" по требованию украинской компании "Нафтогаз" последует соответствующая реакция.



Азиатско-Тихоокеанский регион вполне может стать примером того, как строить будущее без вмешательства извне, как обеспечивать безопасность, не ущемляя суверенитет соседа. И у нас есть для этого все: политическая воля, интеллектуальный потенциал, необходимые ресурсы. Ну и, конечно, исторический опыт сплочения.



Российская сторона отмечает интерес ряда японских компаний к продолжению работы в восточных регионах страны, прежде всего, в сфере энергетики. Москва положительно оценивает подобную позицию и напоминает, что не ограничиваем контакты предпринимателей двух государств, но возобновление полноценного двустороннего торгово-экономического сотрудничества возможно только после деятельного отказа официального Токио от недружественной линии в отношении в отношении РФ.



Россия нацелена на дальнейшее активное взаимодействие с партнерами из КНДР.



Россия проводит многовекторный внешнеполитический курс, говорить о ее концентрации сугубо на восточном направлении как наиболее дружественном – неправильно.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе общения с журналистами в кулуарах ВЭФ сказал следующее:

Моратории на атаки и различные перемирия лишь отдалят реальное мирное урегулирование украинского конфликта, а не ускорят его завершение. Судьбы всех этих перемирий мы знаем точно так же, как и судьбы других сделок, которые носили частичный характер, поэтому наша линия в этом смысле абсолютно понятна: Россия готова к мирному урегулированию, где непременным условием должно быть устранение первопричин конфликта.



У России нет ни причин, ни планов, ни необходимости нападать на страны НАТО.



Москву тревожит ситуация вокруг Калининграда, которая складывается в странах Запада. Они не скрывают, что в случае эскалации могут пойти на блокировку этого российского эксклава, поэтому РФ учитывает всё это в военном строительстве и обладает всем набором военно-технических мер для защиты Калининграда.



Предпосылок к возобновлению черноморской зерновой инициативы нет, так как позиция Запада в вопросе санкций не изменилась.



Россия поддерживает контакты с Ватиканом по ряду гуманитарных вопросов, взаимодействие будет продолжено.

ВЭФ был создан более 10 лет назад для обсуждения экономических вопросов, но жизнь внесла свои коррективы. Хочется надеяться, что через какое-то время политические вопросы на этом форуме отойдут на задний план, а у участников будет возможность сосредоточится на теме, обозначенной в его названии. Может так будет уже в следующем году, как знать.