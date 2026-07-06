Поиск

В Белгородской области в результате взрыва БПЛА есть погибший и пострадавшие

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В поселке Ракитное Ракитянского округа БПЛА взорвался рядом с коммерческим объектом, есть погибший и пострадавшие, сообщает оперативный штаб Белгородской области.

Один мужчина погиб на месте от ран. Еще двое, в том числе боец самообороны, сами обратились в Ракитянскую ЦРБ. Предварительно у них диагностировали акубаротравмы, их дообследуют уже в больнице в Белгороде. На месте взрыва посекло автомобиль.

В селе Русская Березовка Ракитянского округа после взрыва FPV-дрона повреждены гараж и легковой автомобиль. В поселке Пролетарский от атаки дрона загорелась кровля хозпостройки, ее потушили. Рядом поврежден забор.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон атаковал административное здание - повреждены фасад, остекление, входная группа и внутренняя отделка. В селе Головино вследствие детонации FPV-дрона поврежден корпус на территории предприятия. В селе Красный Октябрь от атаки дрона посечены кузов и стекла грузового автомобиля. В селе Стрелецкое при взрыве дрона повреждены коммерческий объект и "ГАЗель".

В Шебекине FPV-дрон сдетонировал на предприятии - осколками посечены два автомобиля. При атаке второго дрона разбиты окна и посечен фасад здания коммерческого объекта.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю - транспорт поврежден.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июля 2026 года Военная операция на Украине
Ракитное Красная Яруга Белгородская область Белгородский округ Ракитянский округ Шебекино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле назвали последовательной позицию Трампа по Украине

 В Кремле назвали последовательной позицию Трампа по Украине

Три теплохода столкнулись на Волге в Нижегородской области

Петербургский аэропорт "Пулково" снял ограничения на прием и выпуск рейсов

 Петербургский аэропорт "Пулково" снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Банк России предложил ввести минимальный объем IPO для 1-2 уровней листинга

 Банк России предложил ввести минимальный объем IPO для 1-2 уровней листинга

ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС Московского региона из-за роста цен

 ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС Московского региона из-за роста цен

Военные сообщили о поражении в Киеве и Киевской области ключевых предприятий ВПК, объектов ТЭК

В Севастополе свободную продажу топлива организуют на 11 АЗС

 В Севастополе свободную продажу топлива организуют на 11 АЗС

В Ярославской области в результате атак БПЛА ранены двое
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10347 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2923 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов