В Белгородской области в результате взрыва БПЛА есть погибший и пострадавшие

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В поселке Ракитное Ракитянского округа БПЛА взорвался рядом с коммерческим объектом, есть погибший и пострадавшие, сообщает оперативный штаб Белгородской области.

Один мужчина погиб на месте от ран. Еще двое, в том числе боец самообороны, сами обратились в Ракитянскую ЦРБ. Предварительно у них диагностировали акубаротравмы, их дообследуют уже в больнице в Белгороде. На месте взрыва посекло автомобиль.

В селе Русская Березовка Ракитянского округа после взрыва FPV-дрона повреждены гараж и легковой автомобиль. В поселке Пролетарский от атаки дрона загорелась кровля хозпостройки, ее потушили. Рядом поврежден забор.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон атаковал административное здание - повреждены фасад, остекление, входная группа и внутренняя отделка. В селе Головино вследствие детонации FPV-дрона поврежден корпус на территории предприятия. В селе Красный Октябрь от атаки дрона посечены кузов и стекла грузового автомобиля. В селе Стрелецкое при взрыве дрона повреждены коммерческий объект и "ГАЗель".

В Шебекине FPV-дрон сдетонировал на предприятии - осколками посечены два автомобиля. При атаке второго дрона разбиты окна и посечен фасад здания коммерческого объекта.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю - транспорт поврежден.