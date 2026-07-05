Шесть муниципалитетов Белгородской области атакованы дронами ВСУ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке беспилотников ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб.

"В Белгородском округе в селе Черемошное в результате атаки дрона загорелась кровля частного дома - пожарным расчетом возгорание ликвидировано. В селе Бессоновка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, вследствие чего загорелся прицеп - возгорание потушено. В селе Новая Деревня в результате удара дрона поврежден кузов грузовой машины", - говорится в сообщении, размещенном в Мах-канале штаба.

Повреждения получили также частные дома, коммерческие объекты, автотранспорт в населенных пунктах Краснояружского района, Шебекинского, Грайворонского, Борисовского и Ракитянского округов.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа вследствие атак беспилотников повреждена линия электропередачи. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона повреждены остекление и фасад храма Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает оперштаб.