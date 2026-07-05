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Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке БПЛА

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ ранен глава Грайворонского округа Дмитрий Панков, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб.

"В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте атаки поврежден служебный автомобиль, информирует оперштаб Белгородской области.

Белгородская область Грайворонский округ Дмитрий Панков
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