Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке БПЛА

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ ранен глава Грайворонского округа Дмитрий Панков, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб.

"В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте атаки поврежден служебный автомобиль, информирует оперштаб Белгородской области.