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В Белгородской области за сутки были нейтрализованы 111 беспилотников

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 47 атаках за минувшие сутки, под удары попали Белгород и 10 округов.

"Противник совершил один обстрел с применением авиации. Благодаря (...) работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 111 беспилотников", - написал глава региона.

В результате атак пострадала мирная жительница, которая продолжает амбулаторное лечение. Получивший ранение глава Грайворонского округа Дмитрий Панков лежит в областной клинической больнице.

По уточненным данным оперативного штаба Белгородской области, женщина, пострадавшая в результате атаки дрона на многоквартирный дом в поселке Майский Белгородского округа, самостоятельно обратилась в городскую больницу № 2 Белгорода. У нее диагностировали акубаротравму.

5 июля в больнице № 2 в Белгороде помогли женщине, которая получила акубаротравму при взрыве украинского дрона в селе Грузское Борисовского округа 4 июля.

Всего, по информации оперштаба, за минувшие сутки последствия от воздушных атак ВСУ зафиксированы в 52 населенных пунктах региона. Повреждено 14 частных жилых домов и 4 многоквартирных, 26 легковых и грузовых автомобилей, два из которых сгорели, также повреждены автобус, два коммерческих объекта, храм, газовая труба, две ЛЭП, надворные постройки.

Бор Александр Шуваев Дмитрий Панков Белгородская область Грайворонский округ
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