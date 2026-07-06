В Кремле назвали суверенным правом Китая испытывать свои ракеты

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Китай имеет суверенное право на испытательные пуски стратегических ракет, он никому не угрожает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что это суверенное право Китая испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире. Китай является нашим большим союзником и партнером", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, не угрожает ли кому-либо проведенный Китаем испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования в акватории Тихого океана.

Пескова также спросили о проходящих в Китае российско-китайских военно-морских учениях.

"Что касается наших совместных учений, то они тоже не направлены ни против кого, ни против ни одного государства региона, и все должны из этого исходить. Напротив, сотрудничество в такой важной и ответственной области между Россией и Китаем - это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе", - заявил Песков.